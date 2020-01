Il punto sul Cagliari - Centrale e terzino. Mattiello torna a Bergamo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sesta forza della Serie A dopo 17 giornate, il Cagliari in questo mese di gennaio si muoverà sul mercato soprattutto per rinforzare la sua difesa.

Mattiello torna all'Atalanta, servono due volti nuovi - Obiettivo prioritario della squadra sarda sarà quello di inserire in rosa un nuovo centrale di difesa: Lorenzo Tonelli è un'idea, ma sono diversi i sondaggi effettuati dal club sardo nelle ultime settimane. Si lavora anche per l'acquisto di un terzino destro perché Federico Mattiello dal punto di vista fisico non ha dato le dovute garanzie e, di conseguenza, tornerà all'Atalanta.

Caso Nandez, attaccante ed esuberi - La causa intentata da Nahitan Nandez non può far dormire sonni tranquilli alla società. I club interessati al calciatore uruguagio non mancano e il 14 gennaio ci sarà la prima tappa del contenzioso nel tribunale di Cagliari. Se la situazione dovesse diventare complicata, Nandez potrebbe davvero lasciare il Cagliari dopo soli sei mesi in rossoblù, lasciando una casella vuota nel reparto nevralgico di Maran. Ionita è obiettivo concreto del Lecce, club che ha effettuato più si un sondaggio anche per Deiola. In attacco, con Pavoletti ancora out per infortunio, il club vorrebbe inserire una ulteriore pedina: tutto però dipenderà dalle occasioni di mercato che si presenteranno.