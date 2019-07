Il punto sul mercato del Bologna: la rivoluzione prosegue. Anche in uscita

Tuttomercatoweb.com vi accompagna alla scoperta del calciomercato delle formazioni di Serie A. Trattative in entrate, trattative in uscita, obiettivi e possibili uscite. Un approfondimento per club, con tanti affari già a segno nonostante il mercato sia ufficialmente partito solo a inizio mese.

Entrate Il nuovo corso Bologna sta ripartendo con una rosa disegnata in modo profondo e diverso da Walter Sabatini e da Riccardo Bigon. La conferma di Sinisa Mihajlovic ha portato a un mercato fatto di spese e colpi. Adesso è stallo su Andreas Skov Olsen del Nordjaelland a sorpresa: si è inserito il Tottenham, così gli emiliani sono su Benjamin Kololli dello Zurigo. In mediana invece il nome caldo è quello di Nicolas Dominguez, argentino del Velez Sarsfield, davanti complicato arrivare ai 20 milioni chiesti dal Genoa per Christian Kouamé.

Uscite Per Erick Pulgar tutto ruota attorno alla clausola da 12 milioni di euro, ci sono Napoli e Siviglia su tutte. Via Filip Helander, ha pretendenti in Scozia e Inghilterra, su Godfred Donsah invece ci sono le sirene del Wolfsburg. Sul Ropero Federico Santander ci sono invece le sirene dei cinesi del Jiangsu Suning.