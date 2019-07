© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttomercatoweb.com vi accompagna alla scoperta del calciomercato delle formazioni di Serie A. Trattative in entrate, trattative in uscita, obiettivi e possibili uscite. Un approfondimento per club, con tanti affari già a segno nonostante il mercato sia ufficialmente partito solo a inizio mese.

Entrate E' scatenato il club del ds Mauro Meluso che ha già preso: Romario Benzar, Jevhen Shakhov, Luca Rossettini, Gabriel, Biagio Meccariello e Brayan Vera. E' arrivata anche l'ufficialità per Gianluca Lapadula dal Genoa per completare il reparto avanzato, resta complicata ma non impossibile la corsa al turco Burak Yilmaz del Besiktas. In difesa il sogno è Lorenzo Tonelli del Napoli. Occhio sempre all'obiettivo Camillo Ciano del Frosinone.

Uscite Tante squadre di serie B hanno mostrato interesse nei confronti di Tsonev. La mezzala classe 1995 di proprietà del Lecce è legata ai salentini fino al giugno 2021. Costa Ferreira è divisto Trapani e Spezia. Riccardi verso il Vicenza.