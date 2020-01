Il punto sulla Fiorentina - Un colpo per reparto. Pedro rebus da risolvere

Un acquisto per reparto. Salvo incidenti di percorso (leggasi cessioni non attese e non preventivate). La Fiorentina di Beppe Iachini sta lavorando sul campo per assimilare i nuovi concetti tattici dopo l'addio di Montella, con la dirigenza che intanto è impegnata sul fronte mercato per regalare al tecnico almeno un innesto per reparto.

Difesa, centrocampo e un bomber che garantisca gol - Per il reparto arretrato i nomi in ballo sono sostanzialmente tre: il primo e probabilmente preferito è quello di Kevin Bonifazi, difensore in uscita dal Torino su cui però è in forte pressing l'Atalanta. L'idea alternativa porta a Manchester sponda United, dove gioca l'argentino Marcos Rojo. Mentre in Italia il nome raggiungibile senza troppe difficoltà è quello di Juan Jesus della Roma. A centrocampo molto dipenderà dalla richiesta di Iachini e dalle qualità che il nuovo mister chiederà, ma il nome di Soualiho Meite del Torino pare mettere tutti d'accordo. Quindi l'attacco: come detto servono gol ed il problema potrebbe essere risolto con l'ingaggio di Patrick Cutrone dal Wolverhampton, posto le difficoltà evidenti nell'arrivare a Kris Piatek. Un altro profilo che piace, seppur con caratteristiche diverse, è quello di Diego Farias oggi al Lecce.

Capitolo uscite - Marco Benassi è passato dall'essere capocannoniere della squadra a riserva di lusso. Possibile che nelle prossime settimane possa chiedere la cessione, col Brescia che lo accoglierebbe a braccia aperte. Ma il punto interrogativo più grosso riguarda Pedro: il brasiliano sta faticando terribilmente ad entrare nel giro dei titolari, possibile un prestito in Brasile (Gremio e Flamengo) così come in Portogallo.