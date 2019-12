Il punto sulla Liga - Il Barca chiude il 2019 in testa, frena il Real Madrid

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si chiude un 2019 con tante sorprese ma con le solite certezze in Liga. Il Barcellona torna al successo dopo due pareggi consecutivi e mette un bel +2 tra sé e il Real Madrid, fermato sullo 0-0 nel posticipo serale dall'Athletic Bilbao. Recuperano terreno anche Siviglia e Atletico Madrid: in Spagna il campionato inizia praticamente ora, con i Blaugrana in testa, ma con poco margine di distacco dalle dirette avversarie. Non sarà facile imporsi, visti anche gli impegni in Champions League, ma una cosa è certa: insieme alle tre storiche rivali ci saranno anche gli andalusi.

FRENA IL REAL - Terzo pareggio consecutivo per i madrileni che non trovano nemmeno il gol in una serata abbastanza storta. Le fatiche del Clasico hanno creato più problemi ai Blancos che ora sono costretti ad inseguire un Barcellona pieno di talento e di sostanza, con un Luis Suarez che sembra essere in piena forma: gol e tre assist, non male per trascinare i suoi nel 4-1 intorno contro il malcapitato Alaves. In testa vincono anche Siviglia e Atletico Madrid, che si iscrivono nuovamente alla corsa per il titolo: i Blaugrana distano soltanto 7 punti, il divario non è incolmabile. I Colchoneros vincono in casa del Betis e si mettono in scia di un Siviglia in grado di cancellare la mini-crisi con il successo sul Maiorca.

LOTTA ALL'EUROPA - Quarto risultato utile per la Real Sociedad che la spunta nell'incredibile match con l'Osasuna: 4-3 il punteggio finale, con La Real che torna in corsa anche per la Champions League. Il Getafe non cede posizioni nonostante la sconfitta in casa del Villarreal, mentre il Valencia rimane in zona dopo il secondo pareggio consecutivo a Valladolid: l'Atalanta è avvisata, questa squadra non molla, soprattutto nei momenti complicati.

LEGANES, CHE VITTORIA - In chiave salvezza succede poco e nulla, ma arrivano due vittorie importantissime: quella dell'Eibar sul Granada, che si impone 2-0 sul Granada e si toglie momentaneamente dalla zona rossa, e il successo interno del Leganes nello scontro diretto con l'Espanyol. Cambia poco nelle gerarchie ma i catalani devono assolutamente tornare al successo per evitare guai peggiori nel girone di ritorno. Anche il Celta Vigo deve dare una svolta alla propria stagione, la decima sconfitta con il Levante può pesare in vista dei prossimi impegni.

I risultati della 18^a di Liga

Venerdì 20 dicembre

Eibar - Granada 3-0

Sabato 21 dicembre

Maiorca - Siviglia 0-2

Barcellona - Alaves 4-1

Villarreal - Getafe 1-0

Valladolid - Valencia 1-1

Domenica 22 dicembre

Leganes - Espanyol 2-0

Osasuna - Real Sociedad 3-4

Betis - Atletico Madrid 1-2

Levante - Celta Vigo 3-1

Real Madrid - Athletic Bilbao 0-0