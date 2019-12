Il punto sulla Liga - Real e Barça appaiate, Valencia vince in rimonta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' ancora testa a testa tra Barcellona e Real Madrid nella sedicesima giornata della Liga Santander: le due squadre restano appaiate in testa alla classifica, a quota 34, dopo le vittorie su Maiorca ed Espanyol. Le Merengues liquidano la pratica al Bernabeu con una doppietta tutta francese: Varane nel primo tempo e Benzema a 10' dalla fine firmano il 2-0 sui catalani. E' francese anche la rete che apre lo show del Camp Nou, un contropiede di Griezmann lanciato da ter Stegen nei primi minuti, ed è solo l'antipasto per una scorpacciata di gol memorabili. Leo Messi, fresco del suo sesto Pallone d'Oro, mette a segno una tripletta, ma la vera perla è il colpo di tacco no-look di Suarez sul finire del primo tempo. A tenere viva la gara ci pensa il Maiorca con Ante Budimir, autore a sua volta di una meritata doppietta che spezza il dominio blaugrana.

Appena un passo dietro le regine della Liga, il Siviglia impatta per 1-1 contro l'Osasuna nel posticipo della domenica a Pamplona. Sono gli ospiti a passare per primi in vantaggio con un bel sinistro da limite di Munir, ma nel recupero del primo tempo con un'azione in velocità l'Osasuna ristabilisce la parità grazie alla rete di Ávila. Nella ripresa i baschi restano in 10 per l'espulsione di Oier, ma il risultato non cambia più. Pareggia anche la Real Sociedad contro il Valladolid, e viene raggiunta al quarto posto a quota 27 dal Getafe. Sono i castigliani ad andare più vicini al vantaggio con un missile su punizione di Hervias, ma la traversa devia quanto basta la conclusione. Al Municipal de Ipurua di Eibar gli Azulones del Getafe si confermano in un buon momento di forma e raccolgono il quarto risultato utile consecutivo grazie alla rete di Rodríguez Díaz, che riceve un lancio dalle retrovie, elude Dmitrovic in uscita e piazza il tiro sul secondo palo.

Non va oltre il pareggio a reti bianche l'Atletico Madrid, ospite del Villarreal. Numerose le occasioni capitate sui piedi di Joao Felix, tra cui un tiro da fuori al 12' che colpisce però il palo alla destra di Asenjo. Il punto conquistato vale comunque l'aggancio dei Colchoneros al sesto posto occupato dall'Athletic Bilbao. I baschi infatti interrompono la loro striscia positiva perdendo per 3-2 con il Betis, micidiale la tripletta di Joaquin nello spazio di appena 18' ad inizio gara. La reazione dell'Athletic arriva in chiusura di primo tempo, con Williams che dal dischetto trasforma un rigore assegnato per un tocco di mano in area, mentre nella ripresa è Berchiche a dare speranze di rimonta con un gran tiro da fuori che vale il 3-2, ma la gara non riserva altre emozioni.

Anche il Valencia raggiunge Atletico Madrid e Athletic Bilbao in sesta posizione, grazie alla vittoria nel pirotecnico derby contro il Levante. Roger Marti apre le danze con una doppietta in favore dei Granotes, ma nel finale del primo tempo si rende protagonista in negativo di una deviazione sfortunata nella propria porta sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Rinfrancato, il Valencia reagisce nella ripresa con una doppietta di Gameiro nello spazio di soli due minuti, e chiude i giochi con il definitivo 4-2 a firma di Ferran Torres.

Completano la giornata le vittorie del Granada sull'Alavés per 3-0 (gol di Fernandez, Soldado e Herrera), e del Leganés ai danni del Celta Vigo. Magistrale la doppietta di Oscar che apre le marcature al 15' su punizione, e si ripete nel finale di primo tempo con una gran botta da fuori. Rodrigues piazza il 3-0 ad inizio ripresa, ma non passano nemmeno 10 minuti e il Celta reagisce andando in gol con Araujo e Aspas. La rimonta dei baschi si ferma però a due reti, ed il Leganés può finalmente dare una scossa alla sua preoccupante classifica.

Nel prossimo turno, in programma tra venerdì 13 e domenica 15 dicembre, il Barcellona se la vedrà con la Real Sociedad, mentre il Real Madrid è atteso dal Valencia. Sarà l'ultima occasione per cercare di distanziare la rivale prima del recupero del Clásico, fissato per mercoledì 18 dicembre.

I risultati della 16° giornata

Villarreal-Atl. Madrid 0-0

Real Madrid-Espanyol 2-0

Granada-Alavés 3-0

Levante-Valencia 2-4

Barcellona-Maiorca 5-2

Eibar-Getafe 0-1

Betis-Ath. Bilbao 3-2

Valladolid-Real Sociedad 0-0

Leganés-Celta Vigo 3-2

Osasuna-Siviglia 1-1

La classifica

Barcellona e Real Madrid 34, Siviglia 31, Real Sociedad e Getafe 27, Ath. Bilbao, Atl. Madrid e Valencia 26, Granada 24, Osasuna 23, Betis 22, Levante 20, Villarreal e Valladolid 19, Alavés 18, Eibar 15, Maiorca 14, Celta Vigo 13, Leganés ed Espanyol 9

Prossimo turno

Alavés-Leganés

Granada-Levante

Real Sociedad-Barcellona

Ath. Bilbao-Eibar

Atl. Madrid-Osasuna

Getafe-Valladolid

Celta Vigo-Maiorca

Espanyol-Betis

Siviglia-Villarreal