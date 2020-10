Il punto sulla Ligue 1 - Lille capolista solitaria, il PSG insegue. Rennes e Monaco frenano

Il Lille è la capolista solitaria della Ligue 1. La formazione biancorossa ha superato 4-0 il Lens nel posticipo della settima giornata di campionato. A segno per i ragazzi di Galtier Yilmaz, Bamba, Ikone e Yazici. Il Paris Saint-Germain ha conquistato la sua quarta vittoria consecutiva rifilando un poker al Nimes. A segno Mbappé, doppietta per lui, Florenzi e Sarabia. Rallenta il Rennes che in casa del Dijon non va oltre l’1-1. I rossoneri sono passati in vantaggio nel primo tempo con Terrier ma nella ripresa Balde ha pareggiato i conti.

Vince il Marsiglia, impatta il Monaco - E’ tornato al successo l’Olympique Marsiglia. La formazione di Villas-Boas, dopo tre pareggi e una sconfitta, ha riassaporato il gusto dei tre punti schiantando al Velodrome il Bordeaux. In rete per i biancazzurri del sud della Francia Thauvin e Amavi oltre ad un autogol di Pablo mentre per i girondini ha timbrato nel finale Josh Maja. Vittoria sofferta invece per il Lione che dopo aver preso il largo con Kadewere e due volte con Ekambi ha visto il ritorno dello Strasburgo con Diallo e Aholou per il 2-3 finale.

Vincono Nizza e Nantes - Nizza corsaro a Saint-Etienne. I rossoneri della Costa Azzurra hanno battuto i Verts per 3-1, stesso risultato con cui il Nantes ha liquidato ieri pomeriggio il Brest. E’ successo tutto nel giro di tre minuti fra Angers e Metz che si sono spartiti la posta in palio: alla rete bianconera di Mangani al 37’ ha risposto tre minuti più tardi Nguette per i biancorossi. Moreto Cassama ha illuso il suo Reimes. I biancorossi sono passati in vantaggio al quarto d’ora fra le mura amiche prima della rimonta del Lorient con Hamel, Wissa e Moffi che hanno arrotondato il punteggio sul 3-1.

CLASSIFICA - Lille 17; Paris Saint-Germain, Rennes 15; Nizza, Lens 13; Olympique Marsiglia 12; Montpellier, Monaco 11; Lione, Saint-Etienne, Angers 10; Bordeaux, Brest 9; Nantes, Metz, Nimes 8; Lorient 7; Strasburgo 3; Reims, Dijon 2.