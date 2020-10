Il punto sulla Ligue 1 - Parigi scopre Moise Kean. Show del Lione, primo stop per il Rennes

Dall'addio alla Juventus, la panchina all'Everton e la nuova avventura in Ligue 1. Parigi accoglie Moise Kean e il giovane attaccante italiano si prende la scena, l'ex bianconero da un segnale forte anche al commissario tecnico Roberto Mancini e si prende la scena nella vittoria per 4-0 contro il fanalino di coda Djion. Doppietta in meno di mezzora per Kean, preferito anche per i numerosi impegni a Mbappé al centro dell'attacco del Paris Saint-Germain. Lo stesso francese è poi entrato nella ripresa segnando a sua volta altri due gol per riscattare le critiche per la sconfitta in Champions contro il Manchester United. Un poker per l'aggancio in vetta, il PSG torna a fare la voce grossa. Aggancio al primo posto anche perché il Lille non è andato oltre il pareggio sul campo del Nizza, formazione di Patrick Vieira ferita dopo la goleada subita in Europa League contro il Bayer Leverkusen. Burak Yilmaz ha siglato la rete del pareggio dopo il vantaggio di Kasper Dolberg.

Il Lione non sbaglia e conquista la seconda vittoria consecutiva, una grandissima prova di forza per la squadra di Rudi Garcia che ha spazzato via con una facilità incredibile il Monaco. 4-1 il risultato finale, quattro gol realizzati prima dell'intervallo. Non è servito a nulla il penalty di Ben Yedder con i monegaschi che non sanno più vincere e scivolano al dodicesimo posto. Primo stop invece per il Rennes, al Roazhon Park infatti la formazione di Stephan si è fatta rimontare dall'Angers con le reti di Boufal e Fulgini. Secondo successo consecutivo per il Marsiglia che aggancia il quarto posto, basta un gol del sudamericano Balerdi per battere a domicilio il Lorient.

Il Bordeaux riesce a riscattare la sconfitta subita contro il Marsiglia la scorsa giornata, dopo un primo tempo di sofferenza infatti i girondini hanno strappato tre punti contro il Nimes con due gol nel finale: rigore di Jimmy Briand e contropiede decisivo di Oudin. Ottima prestazione invece del Metz che manda al tappeto il St. Etienne con il risultato di 2-0. Clamorosa sconfitta del Montpellier, 0-4 in casa contro il Reims. Decisiva l'espulsione di Hilton in avvio e quella di Le Tallec a fine primo tempo, protagonista della sfida Boulaye Dia che ha messo a segno una tripletta di cui due dal dischetto. Colpo di coda invece dello Strasburgo che in casa del Brest si impone per 0-3.

CLASSIFICA: PSG 18, Lille 18, Rennes 15, Marsiglia 15, Nizza 14, Lione 13, Lens 13, Angers 13, Bordeaux 12, Metz 11, Montpellier 11, Monaco 11, St. Etienne 10, Brest 9, Nantes 8, Nimes 8, Lorient 7, Strasburgo 6, Reims 5, Dijon 2.