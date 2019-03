Il punto sulla Premier - Liverpool, per ora è primato. Chelsea sconfitto

Premier League, 31^ giornata

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come raccontavamo già in fase di presentazione, è stato un turno mozzo quello della 31^ giornata di Premier League, dato che si sono giocate solamente metà delle partite originariamente previste in programma, a causa dell'incrocio di calendari - si sa, in Inghilterra la parola riposo non sanno neanche come si scrive - con la FA Cup e il coinvolgimento, ovviamente, di diverse squadre del massimo campionato inglese. Andiamo dunque a vedere come sono andate le cinque partite giocate.

I riflettori erano tutti puntati sulla sfida di domenica pomeriggio al Craven Cottage, dato che il Liverpool aveva la possibilità di sopravanzare, solamente per adesso, il Manchester City in classifica. I Reds si sono imposti in casa del Fulham e, in attesa che i Citizens recuperino la gara in meno, si portano a più due in classifica. Chi invece a Liverpool ci ha lasciato le penne è il Chelsea. La squadra di Sarri torna ad essere sconfitta, dopo un periodo più che positivo tra campionato ed Europa, venendo battuto da un Everton che sa sempre come essere insidioso. Negli altri tre incontri, tutti disputati di sabato, da sottolineare le vittorie di West Ham e Leicester, mentre è finita in parità la sfida tra Bournemouth e Newcastle.

Risultati

Bournemouth - Newcastle 2-2

Burnley - Leicester 1-2

West Ham - Huddersfield 4-3

Fulham - Liverpool 1-2

Everton - Chelsea 2-0

Classifica

Liverpool 76; Manchester City* 74; Tottenham* 61; Arsenal* 60; Manchester United* 58; Chelsea* 57; Wolverhampton* 44; Watford* 43; West Ham 42; Leicester 41; Everton 40; Bournemouth 38; Newcastle 35; Crystal Palace* e Brighton** 33; Southampton* e Burnley 30; Cardiff* 28; Fulham 17; Huddersfield 14.

*= una partita in meno

**= due partite in meno

FA CUP - QUARTI DI FINALE

Infine due parole anche sulla FA Cup, che nel fine settimana ha visto giocarsi i quarti di finale. Fa sicuramente rumore la sconfitta del Manchester United, battuto in casa del Wolverhampton: possibile che i ragazzi di Solskjaer abbiano pagato le fatiche di una grande rimonta in Champions e più in generale anche in campionato. Non sbagliano invece i cugini del City con i cadetti dello Swansea; approdano in semifinale anche Watford e Brighton, cui sono serviti i rigori per aver la meglio sul Millwall.

Watford - Crystal Palace 2-1

Swansea - Manchester City 2-3

Wolverhampton - Manchester United 2-1

Millwall - Brighton 2-2 (6-7 dopo i rigori)