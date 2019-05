Il punto sulla Premier - Man City campione, Liverpool 2° ma da annali

Premier League, 38^ giornata

Alla fine è andata come tutti si attendevano, nonostante dei colpi di scena mica da ridere disseminati lungo il percorso. Ma sia il Manchester City che il Liverpool hanno rispettato le attese, con i primi che dunque sono riusciti a laurearsi campioni d'Inghilterra alla vertiginosa quota di 98 punti, che li ha visti ingranare un ruolino devastante nel finale: quattordici vittorie nelle ultime quattordici partite. Un en plein che giustifica la conferma di Guardiola e dei suoi ragazzi sul tetto della Premier. Alle loro spalle si è dovuto rassegnare il Liverpool, secondo ma evidentemente tutt'altro che sconfitto, visti i 97 punti messi in cascina e una sola sconfitta nell'arco del torneo, proprio contro i campioni. Eppure per venti minuti i Reds sono stati anche i vincitori virtuali, salvo poi assistere senza poter muovere un dito alla rimonta vincente dei Citizens, che hanno messo la freccia con Laporte già nel finale di primo tempo, legittimando la loro vittoria.

Alle loro spalle è stato mantenuto lo status quo già esistente a novanta minuti dalla fine dei giochi. Sia il Chelsea che il Tottenham infatti pareggiano i rispettivi incontri, e concludono rispettivamente al terzo e al quarto posto. Inutile dunque la vittoria dell'Arsenal in casa del Burnley, che piazza i ragazzi di Emery al quinto posto della classifica: per ora non basta per la Champions, ma in caso di vittoria della finale di Europa League a Baku, questa arriverebbe comunque. Ha concluso in calando invece il Manchester United, sconfitto anche nell'ultimo appuntamento della stagione dal già retrocesso Cardiff, la cui stagione si conclude con onore, ed Old Trafford espugnato.

Risultati

Brighton - Manchester City 1-4

Burnley - Arsenal ​​​​​​​1-3

Crystal Palace - Bournemouth 5-3

Fulham - Newcastle 0-3

Leicester - Chelsea 0-0

Liverpool - Wolverhampton 2-0

Manchester United - Cardiff 0-2

Southampton - Huddersfield 1-1

Tottenham - Everton 2-2

Watford - West Ham 1-4

La classifica

Manchester City 98; Liverpool 97; Chelsea 72; Tottenham 71; Arsenal 70; Manchester United 66; Wolverhampton 57; Everton 54; Leicester e West Ham 52; Watford 50; Crystal Palace 49; Newcastle e Bournemouth 45; Burnley 40; Southampton 39; Brighton 36; Cardiff 34; Fulham 26; Huddersfield 16.