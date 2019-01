Il punto sulla Premier - Man United e Arsenal recuperano sul Chelsea

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Il concetto ve lo dico in italiano, perché voglio essere chiaro e voglio che i giocatori capiscano le mie parole. Sono incazzato, perché abbiamo sbagliato ancora una volta l'approccio", è in sintesi quanto tuonato da Maurizio Sarri in sala stampa dopo l'ennesimo brutto risultato del suo Chelsea in un big match, con la squadra londinese che sembra mancare di smalto. Ma vediamo nel dettaglio com'è andata la 23^ giornata di Premier League. Partendo dai piani alti.

Le partite delle big - Lassù il botta e risposta ha prodotto gli effetti prevedibili alla vigilia: tre punti ciascuno, e si scorre di un'altra giornata in avanti. Sabato ha aperto lo scambio il Liverpool, ma quanta fatica, contro il Crystal Palace in un match che definire spettacolare, combattuto ed aperto è rendere poco l'idea. Avevamo detto alla vigilia che quella con i londinesi, anche per i retaggi del passato, non era una sfida come le altre. Il giorno dopo è arrivata però la pronta risposta del Manchester City, travolgente sul campo del fanalino di coda Huddersfield. Nel mezzo c'è stato tempo per il derby di Londra tra Arsenal e Chelsea, che ha visto uscire vincitori - praticamente già dopo pochi minuti, ecco la rabbia del tecnico - i Gunners di Emery, adesso a -3 proprio dai Blues e soprattutto dal loro quarto posto, che significa Champions League. La stessa distanza alla quale corre il miracoloso Manchester United, che batte il Brighton, squadra tra le più solide e compatte della lega, e continua nella sua incredibile corsa fatta di tutti successi da quando sulla panchina dei Red Devils siede Solskjaer. Incredibile quanto conti l'aspetto mentale: non sono solo parole, e questa ne può essere una prova. Vedremo come reggerà all'urto del tempo, intanto chapeau. Ultimo, ma non ultimo, il Tottenham: nella partita che chiudeva il turno è arrivato un rocambolesco successo last-minute da parte degli uomini di Pochettino nella sfida in casa dei concittadini del Fulham, beffati proprio quando il punto sembrava essere in tasca. Per Ranieri e i suoi ragazzi un ulteriore fardello, e la sensazione che il treno per salvarsi attualmente stia correndo troppo veloce.

Risultati

Wolverhampton - Leicester 4-3

Bournemouth - West Ham 2-0

Liverpool - Crystal Palace 4-3

Manchester United - Brighton 2-1

Newcastle - Cardiff 3-0

Southampton - Everton 2-1

Watford - Burnley 0-0

Arsenal - Chelsea 2-0

Huddersfield - Manchester City 0-3

Fulham - Tottenham 1-2

Classifica

Liverpool 60; Manchester City 56; Tottenham 51; Chelsea 47; Arsenal e Manchester United 44; Watford 33; Wolverhampton 32; Leicester e West Ham 31; Everton e Bournemouth 30; Brighton 26; Crystal Palace, Southampton e Burnley 22; Newcastle 21; Cardiff 19; Fulham 14; Huddersfield 11.