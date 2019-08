Il Secolo XIX: "Pinamonti contro Zaniolo, sfida fra predestinati"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Pinamonti contro Zaniolo, la sfida dei predestinati", si legge questa mattina sulle colonne de Il Secolo XIX. La sfida fra Roma e Genoa, in programma domani alle 20.45, sarà l'occasione per vedere da vicino anche il confronto fra i due giovani amici, cresciuti nelle giovanili azzurre e nell'Inter. I due classe '99 cercano la consacrazione in A