Il Sole 24 ore sul Milan: "Elliott è nel pantano dopo 600 milioni"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Sole 24 Ore torna sul bilancio del Milan, spiegando come Elliott "è nel pantano dopo spese per 600 milioni". Sui conti si trascinando gli effetti negativi della dispensione gestione Yonghong Li. Ma nemmeno per i Singer è filato tutto liscio. La dirigenza ha accantonato una ventina di milioni per nuove sanzioni in caso di ritorno in Europa, ma per le aziende calcistiche da rimettere in carreggiata, l'equilibrio dei conti mal si concilia. La partita con l'Inter di Suning per la costruzione del nuovo stadio assume importanza vitale, anche per la valorizzazione dell'investimento nel club: può rappresentare l'asset decisivo per remunerative cessioni.