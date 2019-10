In scadenza: Banega ancora centrale a Siviglia. Ancora in bilico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il pivote, il volante per eccellenza. Ever Banega da Rosario, la città del calcio d'Argentina, sta vivendo l'ennesima stagione da centro del progetto. Nonostante nell'ultima estate, grazie anche alla clausola rescissoria, potesse andar via. Nonostante ci fosse il richiamo di casa, quello del Boca Juniors, nonostante le proposte dalla Turchia e pare anche qualche sussurro italiano, sponda Inter: per lui, peraltro, sarebbe stato un ritorno. Banega è rimasto al Siviglia dove sta giocando sempre, da titolare, da protagonista. Inevitabilmente. E il futuro? Sul tavolo c'è un contratto in scadenza nell'estate che verrà, firmato nel 2017 proprio quando arrivò dai nerazzurri. Per adesso il ds Monchi non sta dando accelerate per una firma, per celebrare il matrimonio ancora insieme. Cosa farà? Presto per dirlo. Però il Galatasaray non lo ha mai dimenticato, visto che da lungo tempo è sulle sue tracce. C'è chi lo vorrebbe in MLS, mentre anche in Argentina c'è chi torna a drizzare le antenne.

Nome: Ever Banega

Squadra: Siviglia

Età: 31

Ruolo: Centrocampista centrale

Nazionalità: Argentina

Possibilità di rinnovo: 30%