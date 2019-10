In scadenza: Gastòn Pereiro, occasione per tutti. Chi tratta con Casal?

Qualcuno forse l'avrà dimenticato perché in quest'inizio di 2019/20 non s'è praticamente mai visto. Dopo il preliminare d'Europa League, Gaston Pereiro s'è fratturato la clavicola, è rimasto ai box, ma tra un po' torneremo a sentirne parlare. E' guarito e il suo PSV, dopo due titoli in Eredivisie, con tutta l'ambizione che ha non può permettersi di tenerlo in panchina. Bisogna andare oltre il contratto in scadenza e i suoi plurimi rifiuti alle offerte di rinnovo. E Mark van Bommel lo farà, godrà dei suoi servizi, sulla trequarti o da ala destra, ancora per un anno. Poi saluterà, salvo sorprese. A 24 anni, il gigante di Montevìdeo considera terminato il suo ciclo. Si sente pronto per il salto finale. L'esuberante Paco Casal, un agente con il quale è sempre complicato trattare, ha già mandato messaggi in giro per l'Europa. Lo scorso anno fece saltare il passaggio allo Spartak Mosca, chiedendo pian piano sempre di più nel contratto del suo assistito. Sarà complicato averci a che fare, prevedibile. Ma una cosa è scontata: Gaston Pereiro ha ancora tutto il meglio della sua carriera davanti e gratis sarebbe un affare per chiunque.

Nome: Gastón Rodrigo Pereiro López

Squadra: PSV

Età: 24

Ruolo: Trequartista, ala destra

Possibilità di rinnovo: 5%