vedi letture

Ipse dixit - Challenge nel calcio? Sarri a rischio espulsione, Commisso favorevole

C'è chi lo ama e c'è chi lo odia. Il VAR nel calcio è fatto così: a qualche allenatore dà l'orticaria, mentre altri non ne farebbero mai più a meno. Nel giorno in cui la FIGC ha ufficialmente aperto alla possibilità di sperimentare il challenge nel mondo del calcio, abbiamo provato a raccogliere i pareri espressi di recente in materia da parte di diversi protagonisti della Serie A.

Gasperini e Sarri scettici. "Richiedere il VAR da parte dell'allenatore non penso sia una soluzione". Parola di Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, che, quando interrogato a riguardo, si dimostrò piuttosto freddo sul tema: "Io non lo chiederei mai, sono a 70 metri, l'arbitro è a dieci". Sulle stesse frequenze anche Maurizio Sarri, allenatore della Juventus che, come il suo predecessore Allegri, non si è mai iscritto al partito dei simpatizzanti del VAR: "Chiamate dalla panchina? Sarei a rischio espulsione. A me piace quando l'arbitro fa l'arbitro".

Lippi, Ranieri, Commisso a favore. Tra le voci pro-challenge registriamo invece le parole di Claudio Ranieri: "Il challenge può essere una buona idea. In altri sport è così e funziona. Magari potremmo dare a ogni formazione una chiamata per tempo". Dello stesso avviso anche Marcello Lippi, che pochi giorni fa ha spiegato: "Potrebbero essere i capitani a chiamarne l’uso. Certo, le chiamate vanno limitate perché altrimenti il gioco rischierebbe di essere troppo spezzettato". Tra le voci pro challenge, anche l'ex tecnico del Torino, Walter Mazzarri: "Sarebbe utile che anche gli allenatori potessero richiedere una review". E infine, il patron della Fiorentina, Rocco Commisso: "Se c’è il Var bisogna usarlo, forse è arrivato il momento che gli allenatori abbiano la possibilità di chiedere l’intervento del Var come avviene negli sport americani". Ipse dixit. E la FIGC gli ha dato ragione.