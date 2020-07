Juve Campione: Sarri fa di necessità virtù, Cuadrado il miglior terzino destro della A

La riscoperta di Paulo Dybala. La gestione di Matthijs De Ligt. Il boom, anche in Serie A, di Cristiano Ronaldo. Tra mille meriti, che non possono far passare in secondo piano qualche incertezza, Maurizio Sarri ne ha uno in più, che non tutti si aspettavano. Perché, delle sue intuizioni, la migliore è forse quella di aver (ri)scoperto il miglior terzino della Serie A.

Juan Cuadrado, la sorpresa di stagione. Non una novità, in assoluto. Perché il colombiano, ormai undici anni fa, è arrivato in Italia proprio da laterale destro. Più da centrocampo a cinque che da retroguardia a quattro, ma comunque con una certa attitudine difensiva. Poi le sue qualità lo hanno progressivamente portato più avanti, a giocare soprattutto da esterno d'attacco. Sia nell'ultimo periodo alla Fiorentina (dove le cose migliori le ha fatte comunque nel 3-5-2), che al Chelsea, che soprattutto alla Juventus.

Jolly. Per tutti. Anche per Allegri, in realtà: col livornese, Cuadrado è stato esterno d'attacco e anche interno di centrocampo. Quasi mai terzino, perché in quel ruolo la Juve non ha avuto grossi problemi negli anni recenti, tra Lichtsteiner, Dani Alves e Cancelo a succedersi. Con l'arrivo di Danilo e i problemi di De Sciglio, però, Sarri ha dovuto tappare un vero e proprio buco: ci ha piazzato Cuadrado. Dopo qualche incertezza iniziale, il rendimento è salito. Mica scontato, perché fare il terzino destro in una difesa a 4 non è lo stesso che fare l'esterno del centrocampo a 5.

Il miglior terzino destro della A. Sotto tanti profili. Gli assist, per esempio: con tre fatti, è il migliore del campionato sotto questo profilo. Così le azioni offensive (ben 200) e i dribbling (99, che poi sono 3,8 a partita, se la gioca con Ghiglione). Ma bene anche in fase difensiva: con 3,19 recuperi palla è il miglior terzino destro in questo fondamentale (segue Conti a 3,09). E dà qualcosa che nessun altro può dare: un regista sulla fascia destra. 1.514 riusciti in totale, oltre 58 a partita: il secondo migliore della A è Di Lorenzo, a cui però ne sono riusciti oltre 200 in meno (quasi 10 in meno a partita). Il miglior terzino destro della Serie A, appunto.