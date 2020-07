Juve Campione: stesso inizio e fine diversa. Dybala e Higuain, tutt'altra storia

Gonzalo Higuain avrebbe dovuto lasciare la Juventus. Paulo Dybala avrebbe dovuto fare lo stesso. In estate erano due nomi, non è un mistero, che la società bianconera avrebbe ceduto ben volentieri per sostenere l'investimento pluriennale su Cristiano Ronaldo e per valutare futuri campioni da inserire anche negli anni futuri. Però non sono arrivati accordi, intese. Le offerte, soprattutto per la Joya, non hanno soddisfatto i bianconeri e lo scambio ventilato con l'Inter, per Mauro Icardi, ha di fatto spaventato entrambe. Perché il rischio di rinforzare una diretta concorrente, potenziale, in modo decisivo e definitivo era forte. Sicché non se n'è fatto niente e anche il Pipita non è andato alla Roma perché, magari, avrebbe permesso a Conte di abbracciare Edin Dzeko. Intrecci e storie senza lieto fine.

Tutt'altro finale Solo che l'annata in bianconero, per entrambi, ha avuto uno sviluppo diverso. Dybala è tornato protagonista, come e più di prima. Tanto da esser considerato diez all'altezza di quelli che furono, tanto da esser pronto al rinnovo fino al 2025 con la Juventus. Niente addio ma un raddoppio a Torino, è ai titoli di coda l'avventura di Higuain. Il Pipita ha segnato sette gol, ha fatto quattro assist, ma ha dato costantemente l'impressione di non essere più il nove che serve alla Juventus. Che infatti ne cerca l'erede, con l'argentino di nuovo messo sul mercato. Lui. Mica Dybala. Stesso inizio, finale diverso.