Juve Campione: tra certezze e addii. I possibili partenti e i perni per il futuro

C'è chi resta e c'è chi va. Poi c'è chi ancora non lo sa: nella Juventus che vince il nono scudetto consecutivo, ci sono i perni per il futuro e i partenti certi. Ma anche quelli che partiranno solo se...

Le sicurezze - Tre sono in porta: Szczesny, Buffon e Pinsoglio non saranno toccati. Si parla tanto di Donnarumma, ma è vicino al rinnovo col Milan ed è l'unica vera alternativa al polacco che la Vecchia Signora prenderebbe in considerazione. SuperGigi ha rinnovato da poco. Da un estremo all'altro, certezze anche in attacco: Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala sono gli unici due davvero intoccabili del reparto avanzato. Un passo indietro, in difesa: impensabile cedere De Ligt, così come Chiellini. Bonucci è corteggiato dal City ma non considerato in partenza, anche Demiral è tranquillo. Quanto ai terzini, salutare Danilo porterebbe una minusvalenza. E Cuadrado non si tocca. A centrocampo, ecco Rodrigo Bentancur, il titolare designato per l'anno prossimo. Improbabile un addio a Blaise Matuidi, campione del mondo e pure buono per tutte le stagioni.

I possibili partenti - Con diverse gradazioni. Fin qui l'unico certo di salutare Torino è Miralem Pjanic, già ceduto al Barcellona. Al passo d'addio anche Higuain e Khedira: si è chiuso un ciclo per entrambi. Ma servirà qualcuno pronto a garantire i rispettivi ingaggi, non proprio leggerini. E poi inizia la lunga trafila di chi potrebbe restare così come partire. In difesa c'è Alex Sandro, potenziale pezzo pregiato: se qualcuno porterà denari a sufficienza, il brasiliano potrebbe andare. De Sciglio e Rugani, dopo le poche presenze di questo campionato, dovranno decidere il da farsi. La Juve non svende mica, ma le offerte saranno ascoltate con vivo interesse. Discorso simile per Rabiot e Ramsey a centrocampo: in questo momento, per la verità, il francese è molto più vicino alla conferma. Ma entrambi rappresenterebbero una plusvalenza immediata e tutto dipenderà dalle proposte. Così come lì davanti: Bernardeschi e Douglas Costa non sono certo di troppo. Alle giuste somme, però, sia l'ex Fiorentina che il verdeoro potrebbero fare le valigie.