Kvara tra rinnovo e Barça: lui o Martinelli. Ma il Napoli ha idee diverse

Il quotidiano 'Il Mattino' oggi in edicola fa il punto sul futuro di Kvicha Kvaratskhelia e spiega che in questo momento il futuro del fuoriclasse georgiano del Napoli oscilla tra il rinnovo e l'adeguamento dell'attuale contratto e la cessione in estate, nonostante un accordo in essere ancora lungo e valido fino al 30 giugno 2027. Ieri dalla Spagna hanno rilanciato del forte interesse dei catalani per lui e per Gabriel Martinelli dell'Arsenal: sono due piste da seguire in vista della prossima estate. Soprattutto, è una notizia che emerge a pochi giorni da Napoli-Barcellona valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Il Napoli è comunque molto confidente sulla possibilità di trattenerlo. Negli scorsi giorni, in conferenza stampa, il presidente Aurelio De Laurentiis s'è così espresso sul futuro del suo calciatore: "Ho chiamato il gruppo di Kvara tre mesi fa e ci siamo riuniti nel mio ufficio. Gli ho scritto cosa volevo fare, come allungare il contratto e il suo agente mi ha detto di non preoccuparmi, che Kvara sta bene qui e di riparlarne a fine campionato. Se loro vogliono parlarne a fine stagione ne parleremo a fine stagione, non c'è fretta".

Kvaratskhelia fu acquistato dal Napoli nell'estate 2022 per circa 13 milioni di euro. Un anno e mezzo dopo, la sua valutazione di mercato è almeno quadruplicata.