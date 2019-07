L'agenda di Alessandro Lucci: le cessioni di Suso e Perin argomenti caldi

Fra gli agenti più attivi nelle ultime sessioni di mercato, compreso quella attualmente in corso, c'è sicuramente Alessandro Lucci. Definito il ritorno di Murgia alla Lazio, negli ultimi giorni l'agente è stato visto più di una volta all'interno di Casa Milan e proprio col club rossonero sono tante le operazioni in ballo. Nei discorsi con Maldini, Boban e Massara è stato affrontato il tema legato al rinnovo di Davide Calabria, ma ad oggi la priorità è legata allo spagnolo Suso: le voci di mercato continuano a tenere banco, soprattutto legate alla Roma, e proprio per questo non sono da escludere novità in tal senso già nei prossimi giorni.

Questione Perin - Nei giorni scorsi Mattia Perin era virtualmente un nuovo giocatore del Benfica. Come noto l'operazione con i portoghesi è saltata e ora per il portiere della Juve si valutano altre strade. Quella più percorribile al momento porta in Inghilterra, all'Aston Villa. Ma non sono da escludere sorprese. Con la Juventus poi si parlerà anche della situazione di Juan Cuadrado: ad oggi non sembra in uscita, ma da qui a fine mercato qualcosa potrebbe muoversi. E nel caso di permanenza, dopo il 2 settembre di dovrà parlare anche di rinnovo.

Operazioni capitoline - Il futuro romanista di Alessandro Florenzi appare blindato nonostante le voci di mercato (fra cui l'Inter) dei giorni scorsi. In casa Lazio, invece, c'è ancora qualche discorso aperto: Milan Badelj è in uscita: l'idea Fiorentina pare difficilmente percorribile, più facile immaginare un futuro al Bordeaux. Joaquin Correa ha mercato, ma l'ottima preseason dell'argentino sembra aver spazzato via ogni ipotesi di cessione. E anche in questo caso, nelle prossime settimane, potrebbe arrivare l'adeguamento contrattuale.

Zappacosta e Bertolacci - Nelle scorse ore è rimbalzata, dall'Inghilterra, la possibilità di una partenza in prestito di Davide Zappacosta dal Chelsea. A inizio mercato si era interessata l'Inter, vedremo se da qui al 2 settembre arriveranno interessamenti concreti. Chi deve trovare squadra è certamente Andrea Bertolacci dopo la fine dell'esperienza milanista: le squadre interessate sono tantissime, dalla SPAL alla Fiorentina, passando per Genoa e Celtic. Ma ancora l'affondo decisivo non è arrivato.