L'Equipe si sbilancia su Icardi: "Parigi per restare"

Mauro Icardi è sempre più vicino a rimanere a Parigi. Perché L'Equipe, autorevole quotidiano francese, rimarca le stesse condizioni pubblicate nel pomeriggio di ieri. Il Paris Saint Germain si sta avvicinando al riscatto di Maurito, in seguito al via libera dettato dal suo agente Wanda Nara. L'offerta è di 55 milioni di parte fissa, per arrivare a 60 in totale, mentre l'Inter vorrebbe una cifra leggermente superiore, oppure tutti i soldi cash.