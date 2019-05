L'ultima di... Bakayoko: convince e poi manda a quel paese

© foto di Federico De Luca

La maglia di Acerbi, la benzina finita e il vaffa a Gattuso. Ma anche la necessità di averlo in campo: nonostante le tante difficoltà nei tempi recenti, Tiemoué Bakayoko sarà in campo con la maglia del Milan contro la SPAL. Poi, il futuro è davvero una terra straniera: a un certo punto della stagione, la sua conferma sembrava quasi scontata, nonostante quei 35 milioni necessari per riscattarlo del Chelsea. Ora, rivederlo a Milanello anche l'anno prossimo pare a dir poco complicato, per quanto figuri anche nella campagna promozionale del Diavolo. A maggior ragione se dovesse rimanere Gattuso.

La storia al Milan - È iniziata con tanto scetticismo. Da parte dello stesso Ringhio, come pure dei tifosi: nelle prime uscite sembra un pesce fuor d'acqua. Poi il tecnico lo mette al centro della mediana e la stagione dei rossoneri cambia all'improvviso, come la sua. Non è un caso che i tifosi siano tutti per la conferma del centrocampista francese, che l'Inter ci stia pensando e che in fin dei conti anche il Milan stia tuttora riflettendo sull'opportunità di riscattarlo. Qualche numero: 41 presenze, 1 gol, 1 assist.