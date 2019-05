L'ultima di... Chiesa: big pronte a sfidarsi. Italiane avanti alle europee

Impossibile scindere i discorsi legati al futuro di Federico Chiesa dalle sorti della Fiorentina, impegnata nell'ultima giornata di campionato nella delicatissima sfida salvezza contro il Genoa. Il figlio d'arte viola è probabilmente il talento più cristallino dell'intero panorama calcistico italiano e proprio per questo motivo le squadre interessate, oramai da parecchi mesi, si sono già mosse con sondaggi e idee di ingaggio. Ma come detto la Fiorentina, con cui Chiesa continua ad avere ottimi rapporti, dovrà prima capire quale sarà la sua prossima categoria. Poi, con calma, si potrà pensare al mercato. Perché se nei mesi scorsi sembrava possibile una permanenza a dispetto delle offerte multimilionarie, immaginare oggi un'ulteriore stagione di Chiesa in riva all'Arno è pura fantascienza. Da capire, semmai, è la valutazione (e anche qua inciderà la prossima categoria dei viola): la Fiorentina vorrebbe 100, le squadre interessate puntano sulla metà o poco più. E come spesso capita, la soluzione potrebbe stare nel mezzo, con Chiesa pronto a lasciare Firenze a fronte di una proposta da 60-70 milioni di euro. In Europa piace a Liverpool e Bayern, ma ad oggi le candidate forti sembrano le italiane. Con Juventus e Inter avanti a tutte.

La storia alla Fiorentina - Paulo Sousa l'aveva detto in tempi non sospetti: "Un giorno Chiesa sarà il capitano della Fiorentina". Profezia avveratasi questa stagione dopo l'infortunio di Pezzella e alla terza stagione da titolare. Nei tre anni viola, fino ad oggi, Federico Chiesa ha totalizzato 111 presenze e segnato 22 gol, conquistandosi anche la maglia della Nazionale di Roberto Mancini.