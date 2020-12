L'uomo copertina del 2020 - Bologna, il ritratto di Roberto Soriano

Finisce oggi l'anno più difficile dell'era moderna. Per l'uomo e pure per lo sport. Un 2020 fatto di sofferenza, di pause, di paure, d'attesa. Un 2020 dove esser stati protagonisti è stato ancora più difficile, per mille e più motivi. Per questo Tuttomercatoweb.com ha deciso di raccontare, squadra per squadra, coi propri corrispondenti sul campo, L'uomo copertina del 2020.

Fin dal suo arrivo a Bologna, complice la stima che Sinisa Mihajlovic ha sempre riposto nel giocatore, Roberto Soriano è diventato la pedina inamovibile di una squadra ambiziosa. Le sue assenze pesavano, così come la sua irascibilità. A dispetto dei molteplici eventi negativi che hanno macchiato il 2020, quello che sta per finire è stato, invece, per Soriano l'anno della riconferma, il periodo che lo ha reso protagonista e trascinatore di una squadra che alle difficoltà ha dovuto adattarsi.

Con una titolarità del 100%, l'italo-tedesco è l'uomo simbolo del Bologna targato Sinisa, l'allenatore tanto duro quanto vero che non gli ha risparmiato una meritata carezza: "Il giocatore rivelazione dell'anno? - ha chiosato Mihajlovic in una delle ultime conferenze stampa - "Senza dubbio Soriano. C'è un altro centrocampista con i suoi numeri?". Come dargli torto. Con 6 gol messi a segno in sole 14 partite, Soriano si è rivelato l'attaccante in più del Bologna, ma non si è fermato qui. Tra campionato e Coppa Italia ha deciso con i suoi assist ben sei azioni concluse in rete dai rossoblù ed è sempre al centro sia della manovra difensiva che di quella offensiva della squadra felsinea.

Del suo ottimo periodo di forma, poi, se ne è accorto anche mister Mancini che non ha tardato a convocarlo in Nazionale. A quattro anni di distanza dall'ultima esperienza in rappresentativa, il 2020 ha segnato quindi anche il ritorno in maglia azzurra del centrocampista italo-tedesco.

Roberto Soriano, l'uomo copertina del Bologna, colui che fa da ingranaggio fondamentale nel gioco felsineo, non avrà sicuramente troppo da recriminare a questo infausto anno che va terminando. Lui, però, che sulle spalle porta il 21, potrebbe aspettarsi grandi cose dal quel 2021, per l'appunto, ormai alle porte. Buoni propositi? Sicuramente la riconferma e poi, perchè no, una squadra che da Soriano sappia travestirsi.