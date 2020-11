La Fiorentina in Nazionale, tutta bloccata dalla ASL: la lista dei convocati

La positività di José Maria Callejon ha messo in isolamento fiduciario i giocatori della Fiorentina, specialmente i convocati per le Nazionali. Così Biraghi e Castrovilli non hanno potuto rispondere alla chiamata del duo Mancini-Evani, sebbene Coverciano disti qualche centinaio di metri dall'Artemio Franchi. Tre i chiamati in Under21, cioè Brancolini, Dalle Mura e Cutrone, mentre rimangono fermi anche Dragowski, Caceres, Martinez Quarta, Pulgar, Amrabat e Kouamé. Milenkovic e Vlahovic invece hanno raggiunto il ritiro della Serbia, quindi potrebbero presto cadere i limiti regionali anche per gli altri.

LA LISTA DEI CONVOCATI

ITALIA

Biraghi, Castrovilli

ITALIA UNDER21

Brancolini, Dalle Mura, Cutrone

POLONIA

Dragowski

COSTA D'AVORIO

Kouamé

ARGENTINA

Martinez Quarta

SERBIA

Vlahovic, Milenkovic

URUGUAY

Caceres

CILE

Pulgar

MAROCCO

Amrabat