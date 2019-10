La Gazzetta - Milan, oggi non basterebbero nemmeno Gullit e Van Basten

© foto di www.imagephotoagency.it

Se i giocatori e o lo spirito sono questi, dieci anni non basteranno. Inizia così l'analisi sul Milan da parte dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Accanto a Boban e Maldini - si legge - possono anche arrivare Gullit, Van Basten e Sacchi in persona, ma non bastano. A Milanello hanno messo porte da saloon, così gli allenatori entrano ed escono più facilmente: può essere sempre colpa loro? Pioli ha dato in fretta ordine e identità tattica, ma se Kessie si perde Dzeko in area; se Calabria manda in gol Zaniolo; se Conti e Biglia fanno a gara su chi perde più palloni; se Paquetà lavora di suola, ma non crea mezza occasione; se Suso, l’eterno titolare, dribbla solo se stesso; se Leao, in piena area, con la porta in faccia, non tira, come può questo povero Diavolo venire fuori dai guai?

I freddi numeri - Meglio guardare in faccia la dura realtà: il Milan ha perso la quinta partita su nove. E’ a 3 punti dalla zona salvezza. Dopo la Spal, dovrà incrociare Lazio, Juve e Napoli. In che posizione sarà dopo queste tre Cime Coppi? Giusto chiederselo ed avere paura, sperando che la paura accenda finalmente un cuore finora troppo tiepido. Difficile ricordare un Milan così debole.