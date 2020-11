La Lazio in Nazionale, tra caos tamponi e via libera dell'Asl: la lista dei convocati

Prima il blocco da parte dell'Asl di Roma 1, poi il via libera che ha permesso ai pochi giocatori disponibili per le rispettive Nazionali di rispondere presenti alle convocazioni dei rispettivi ct. Questa è la situazione in casa Lazio nel bel mezzo del caos tamponi e con Immobile e Strakosha in isolamento a causa della positività al Covid-19. Anche Acerbi per il momento è stato bloccato dalla FIGC e dunque non può rispondere alla chiamata di Mancini, mentre Correa, Milinkovic-Savic, Akpa Akpro, Fares e Muriqi hanno già raggiunto i rispettivi ritiri.

LA LISTA DEI CONVOCATI

SERBIA

Milinkovic-Savic

KOSOVO

Muriqi

ALGERIA

Fares

COSTA D'AVORIO

Akpa Akpro

ARGENTINA

CORREA