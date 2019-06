La Repubblica: "Chelsea, addio a Sarri in 48 ore. Poi sarà Juve"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In casa Chelsea sono giorni intensi, tutti dedicati al cambio della guardia in panchina, con il probabile arrivo dal Derby County dell’amatissimo (lui sì…) Frank Lampard, previsto entro 48 ore. Contestualmente arriverà pure il via libera del Chelsea per l'addio di Maurizio Sarri: il tecnico toscano in particolare si è sentito solo per tutto il periodo trascorso a Londra ed è apparso di conseguenza sollevato al suo ritorno nella abitazione di Figline Valdarno.