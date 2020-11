La Roma in Nazionale, via libera a breve? Per ora tutti bloccati: la lista dei convocati

Non c'è ancora il via libera per la Roma, dopo il blocco da parte dell'Asl di Roma 1 (che aveva fermato anche la Lazio, salvo poi arrivare con il semaforo verde). Così il supplente ct, Alberigo Evani, aspetta Cristante e Mancini, mentre Spinazzola dovrebbe comunque dare forfait per un infortunio in vista delle sfide con Estonia, Polonia e Bosnia. L'albanese Kumbulla aspetta per raggiungere l'Albania, così come il fantasista Mkhitaryan per l'Armenia e Ibanez, convocato con la nazionale olimpica brasiliana per le sfide in Arabia Saudita. Le positività di Fazio e Santon potrebbero però fermare tutto.

LA LISTA DEI CONVOCATI

ITALIA

Cristante, Pellegrini, Mancini, Spinazzola

ALBANIA

Kumbulla

ARMENIA

Mkhitaryan

BRASILE OLIMPICA

Ibanez