La settimana del Napoli - Addio Inglese, intrigo James. Malcom alternativa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Settimana di lavoro sul campo importante per il Napoli di Carlo Ancelotti. Nel ritiro di Dimaro è proseguita la preparazione del gruppo azzurro che nella serata di lunedì ha anche avuto modo di incontrare i tifosi: protagonisti, almeno a livello di dichiarazioni, Insigne e Mertens, oltre al neo acquisto Kostas Manolas. Sul mercato invece Giuntoli e i suoi collaboratori si sono concentrati maggiormente sulla chiusura delle operazioni in uscita, lasciando di fatto in stand-by il sogno James Rodriguez.

Operazioni in entrata - Fin dalle prime ore del lunedì si è dovuta registrare la forte accelerata dell'Atletico Madrid per James Rodriguez. Una concorrente di non poco conto, ma il Napoli continua a sperare e intanto piazza colpi in uscita per finanziare il colombiano. L'alternativa al colombiano, oltre a Nicolas Pépé del Lille, è Malcom del Barcellona (sempre più chiuso in blaugrana dopo l'arrivo di Griezmann). Sullo sfondo l'altro pezzo da 90 per l'attacco, ovvero Mauro Icardi: le parti sono rimaste in contatto, ma ancora la zampata decisiva non c'è stata e probabilmente la questione è legata anche all'eventuale arrivo di James. Deciso scatto in avanti e trattativa oramai chiusa per Elif Elmas: l'accordo col Fenerbahce è totale, così come quello col giocatore macedone.

Operazioni in uscita - Tante ufficialità per quanto riguarda le cessioni, con altri comunicati attesi nelle prossime ore: Costa e Folorunsho sono passati al Bari, mentre il ritorno di Roberto Inglese al Parma porterà nelle casse azzurre una plusvalenza da almeno 15 milioni (una volta che scatterà l'obbligo di riscatto la prossima stagione). Vinicius vola al Benfica per una cifra di poco inferiore ai 20 milioni, stesso prezzo che il Cagliari sborserà per Marko Rog (battuta la concorrenza dell'Eintracht). Non solo ufficialità però, visto che Giuntoli ha portato avanti anche i discorsi per Elseid Hysaj con Roma e Tottenham e per Simone Verdi con Torino e Sampdoria.