La settimana della Roma - Ecco Mancini-Veretout. Vivo il sogno Higuain

© foto di Giacomo Morini

Prosegue la preparazione a Trigoria della nuova Roma di mister Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese sta iniziando a far passare i propri concetti di gioco, incentrati principalmente sul pressing alto e il possesso palla veloce. Intanto il direttore sportivo Petrachi, supportato da Fienga e Baldini, continua a lavorare sul mercato tanto in entrata quanto in uscita. Col nome di Gonzalo Higuain che resta assolutamente in testa alle preferenze di dirigenza e allenatore. Per quanto riguarda i giocatori già arrivati, invece, da segnalare le conferenze stampa di presentazione di Pau Lopez e Leonardo Spinazzola.

Operazioni in entrata - Come detto il Pipita è il sogno e il primo obiettivo per l'attacco giallorosso. Nelle scorse ore è andato in scena un contatto telefonico, con l'ok della Juve, fra l'argentino e l'allenatore giallorosso, ma l'operazione si annuncia lunga come testimonia anche la partenza del giocatore per la tournée bianconera. Nelle scorse ore intanto sono arrivati due nuovi colpi importanti: Gianluca Mancini è già ufficiale, mentre Jordan Veretout lo sarà fra poco dopo che i contatti di ieri hanno portato alla definitiva fumata bianca con la Fiorentina e con l'agente del giocatore. I colpi in entrata però, come confermato da Petrachi, non sono finiti qua ed il prossimo potrebbe essere ancora un difensore centrale: Alderweireld, Bartra e Lovren sembrano i profili più caldi. Una volta sistemata la questione difesa, ci sarà tempo e modo anche per pensare all'altro rinforzo offensivo oltre a Higuain (o chi per lui): De Paul e Suso sono profili che piacciono.

Operazioni in uscita - Daniele Verde è ufficialmente un giocatore dell'AEK Atene. Detto della questione Edin Dzeko, per il quale ci si avvia a ritmi lenti alla definizione con l'Inter, un discorso a parte lo merita il nome di Nicolò Zaniolo: il ds Petrachi ne ha parlato in sala stampa confermando di non averlo mai messo in vendita. Ma Juventus e Tottenham restano fortemente interessate. Robin Olsen potrebbe raggiungere nuovamente Monchi, questa volta a Siviglia. Mentre per Fuzato si sono aperte le piste Frosinone e Gil Vicente.