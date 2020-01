Le pagelle al giro di boa - Atalanta 7,5: Gasp prepara un altro capolavoro

Fonte: Medie voto a cura di Gaetano Mocciaro

Il quarto posto dell'Atalanta sembra quasi una cosa normale, vista l'ultima stagione dei ragazzi terribili di Gian Piero Gasperini. È invece un risultato ancora una volta straordinario, se si considera la potenza di fuoco del club bergamasco e quella di chi si trova a inseguirlo, Milan e Napoli su tutte. 35 punti in 19 giornate: 7 in più rispetto a un anno fa. E l'esito, per gli orobici che festeggiano anche il passaggio agli ottavi in Champions (ma qui si parla solo di campionato), lo ricordiamo tutti.

Miglior attacco, ma qualche passo falso. Il paradosso è che i punti sarebbero potuti essere di più: sono ben tre le sconfitte casalinghe. Evitabile soprattutto quella contro il Torino a inizio campionato, per una squadra che in compenso è per distacco la più prolifica della Serie A: 49 gol segnati, +8 sulla Lazio seconda in questa specifica graduatoria. Cosa manca per la perfezione? Davvero poco. Forse l'Atalanta ci ha semplicemente abituati fin troppo bene.

Il voto complessivo al girone d'andata: 7,5

I numeri

Punti: 35

Posizione in classifica: 4^

Gol fatti: 49

Gol subiti: 26

I migliori 3 per media voto TMW

Zapata - 6,63

Gomez - 6,58

Gosens e Ilicic - 6,47