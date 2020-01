Le pagelle al giro di boa - Cagliari 7: in corsa per l'Europa. Ma ha frenato

Fonte: Medie voto a cura di Gaetano Mocciaro

Quattro sconfitte consecutive e un punto nelle ultime giornate: fino a poche settimane fa, il Cagliari avrebbe meritato anche di più in classifica. Merito di un avvio super da parte della squadra di Rolando Maran, supportato da una dirigenza che in estate non si è fatta abbattere dagli infortuni di Pavoletti e Cragno, regalando al tecnico una rosa competitiva, con innesti di alto livello e una ciliegina sulla torta che si chiama Nainggolan, non a caso il miglior calciatore dei sardi in questo avvio di stagione.

L'Europa c'è e ci sarà? La conclusione del girone di andata segna uno spartiacque per i rossoblù. Rendimento da standing ovation per quasi tutte le prime 19 giornate, con quel sesto posto attuale che sarebbe Europa League. Difficile chiedere di più, nell'anno del centenario. Ora c'è da capire se il Cagliari continuerà la sua felice corsa, o se è stato un fuoco di paglia. Ma sarebbe davvero difficile da credere.

Il voto complessivo al girone d'andata: 5

I numeri

Punti: 29

Posizione in classifica: 6°

Gol fatti: 33

Gol subiti: 29

I migliori 3 per media voto TMW

Nainggolan - 6,47

Joao Pedro - 6,37

Olsen - 6,32