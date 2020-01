Le pagelle al giro di boa - Lazio 8,5: la squadra migliore. Fino alla fine?

Fonte: Medie voto a cura di Gaetano Mocciaro

Il Verona è la grande sorpresa della Serie A, ma la palma di squadra migliore del girone di andata va un po' più a sud. Alla Lazio di Simone Inzaghi, che in questa prima parte di stagione ha coronato la sua crescita progressiva nel corso degli ultimi anni. Meno sei dalla Juve prima, virtualmente meno tre considerando il recupero con lo stesso Hellas a inizio febbraio. Seconda miglior difesa, secondo miglior attacco: statistiche da Scudetto. E infatti l'Olimpico biancoceleste sogna in grande.

Al suo dei tenori. Rispetto alle ultime stagioni, la mossa tattica di Inzaghi è stata quella di integrare Correa come titolare. Con lui, Immobile, Luis Alberto e Milinkovic-Savic (tutti altissimi per rendimento), i biancocelesti schierano quasi sempre dal primo minuto le proprie principali bocche da fuoco. E gli avversari cadono sotto le giocate dei campioni laziali. In Europa League (che non consideriamo ai fini del voto) è arrivata una grande delusione, ma proprio da lì Acerbi e compagni hanno trovato nuova linfa: senza impegni nelle coppe, si può spingere sull'acceleratore non temendo di finire la benzina. E arrivare più freschi degli avversari: il gol negli ultimi minuti è diventato un altro tratto caratteristico di questa squadra. Che prova a rubare il motto ("fino alla fine") alla Juve del decennio d'oro, e magari anche qualcos'altro.

Il voto complessivo al girone d'andata: 8,5

I numeri

Punti: 42

Posizione in classifica: 3^

Gol fatti: 41

Gol subiti: 17

I migliori 3 per media voto TMW

Luis Alberto - 6,82

Immobile - 6,78

Correa - 6,5