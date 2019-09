© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la brutta sconfitta di Roma, il Sassuolo è tornato a macinare. E lo ha fatto seppellendo una SPAL irriconoscibile sotto tre reti. Il migliore, difficile dire altrimenti, è stato quasi per tutti Francesco Caputo, meglio noto con l'appellativo di Ciccio. Doppietta e grande forma per l'ex empolese, vicino anche al terzo centro. "Quota dieci gol non può che essere un obiettivo minimo", recita la didascalia della nostra pagella. In generale, quasi tutti concordi nell'assegnare la valutazione di 7,5. Con un'eccezione: Tuttosport, rapito, concede pure l'8.

Corriere della Sera: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

SassuoloNews.net: 7,5