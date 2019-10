Le pagelle di De Vrij - Si annoia da difensore e diventa assistman

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Il momento che sta attraversando Stefan De Vrij viene descritto al meglio da La Gazzetta dello Sport nel motivare il 7,5 in pagella per la prestazione fornita contro il Borussia Dortmund: "Quasi si annoia a fare solo il difensore". Come contro il Sassuolo l'olandese indossa ancora le vesti dell'assistman, questa volta a favore di Lautaro Martinez e FcInterNews scrive: "Regista aggiunto, quando ha il tempo di alzare la testa non è mai banale". De Vrij cervello pensante dell'Inter "Oramai è uno schema collaudato" scrive TuttoMercatoWeb.com.

LE PAGELLE DI STEFAN DE VRIJ

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

FcInterNews.it: 7