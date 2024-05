Hellas Verona-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Italiano fa turnover, Baroni con Bonazzoli

Alle ore 15:00 di oggi sono in programma per il 35° turno di Serie A due partite importantissime per la corsa salvezza. Una porta al Bentegodi e all’Hellas Verona che va a caccia di punti contro la Fiorentina il cui campionato è però tutt’altro che finito, visto che ancora si affaccia sulle posizioni che possono valere un piazzamento europeo.

Baroni non rinuncia a Noslin davanti, mettendo Bonazzoli riferimento centrale con Duda a centrocampo e Folorunsho sulla trequarti. In difesa sulla destra Centonze e a sinistra Vinagre, Lazovic qualche metro più avanti. Italiano come da attese tiene a riposo i pezzi da novanta per il Bruges mercoledì prossimo: in porta c’è Christensen, in difesa riposano Dodo, Quarta e Biraghi mentre a centrocampo trovano posto Lopez e Duncan. Sulla trequarti fuori Gonzalez, Beltran e Kouame, con Castrovilli adattato a esterno e Nzola punta.

Di seguito le formazioni ufficiali di Hellas Verona - Fiorentina.

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Coppola, Magnani, Vinagre; Serdar, Duda; Lazovic, Folorunsho, Noslin; Bonazzoli.

A disposizione: Perilli, Dawidowicz, Corradi, Belahyane, Dani Silva, Suslov, Charlys, Tavsan, Henry, Mitrovic, Swiderski, Tchatchoua.

Allenatore: Baroni.

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Lopez, Duncan; Ikone, Barak, Castrovilli; Nzola.

A disposizione: Terracciano, Dodo, Biraghi, Martinez Quarta, Kayode, Fortini, Bonaventura, Arthur, Infantino, Comuzzo, Mandragora, Beltran, Belotti, Caprini, Kouame.

Allenatore: Italiano.