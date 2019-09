Le pagelle di Duvan Zapata: spacca la partita, inchioda Pau Lopez

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Spacca la partita". Letteralmente: il commento de La Gazzetta dello Sport (voto 7,5) è perfetto per l'ingresso di Duvan Zapata in Roma-Atalanta, poi finita 0-2 anche grazie al gol del colombiano. "Appena tocca un pallone dentro l'area inchioda Pau Lopez con una bomba, di sinistro" spieghiamo su TMW (si sale a 8, come il Corriere della Sera). Semplicemente letale per Tuttosport, è il migliore anche per il Corriere dello Sport: entrambi lo premiano con un 7,5

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 8