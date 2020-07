Le pagelle di Alex Sandro - L'aria di festa non gli giova: due gol sulla coscienza

Quella di Udine è stata decisamente una serata negativa per Alex Sandro, per tutti forse il peggiore in campo nella sconfitta che non permette alla Juventus di festeggiare lo scudetto. Per TMW l'errore che porta al pareggio dell'Udinese è un "mattone". Per La Gazzetta dello Sport è il "grande assente" nell'azione che porta al gol di Nestorovski e anche nell'azione del raddoppio friulano "avrebbe potuto andare più deciso". Per Tuttosport "si prende una pausa e Nestorovski non perdona" mentre per La Stampa "sarà la stanchezza o l'aria di festa ma i due gol nascono da sue leggerezze". Infine Il Corriere della Sera lo stecca col voto più basso e aggiungendo: "A spasso sul primo gol, fa brutta figura anche sul 2-1".

I voti:

TMW: 5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4

La Stampa: 4,5

TuttoJuve: 5