© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il peggiore in campo del Napoli, praticamente all'unanimità. Per TMW 'non è da lui la leggerezza commessa in occasione del gol dell'1-1', ma più in generale l'Allan visto contro il Salisburgo è sembrato la versione sbiadita del centrocampista a tutto tondo delle ultime stagioni. Niente di clamoroso, sia chiaro, anche se per il Corriere dello Sport 'è una delle sue peggiori esibizioni nel Napoli'.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb 5,5

TuttoNapoli 5

Gazzetta dello Sport 5

Corriere dello Sport 5

Tuttosport 5

La Repubblica 5