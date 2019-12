© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Una confusione che emerge, anche nei bagliori della ripresa. Ma irrompe di suo e la cambia: un segnale limpido per scuotere portandosi dentro l'amarezza per quei 45' inguardabili". Il Corriere dello Sport, questa mattina, analizza così il suo 5,5 in pagella a mister Carlo Ancelotti. Un voto che mette d'accordo tutti o quasi dopo il pareggio di ieri a Udine, con una crisi ancora da risolvere e una squadra troppo spesso lontana dalle idee di gioco e dalle richieste del suo allenatore. Dall'ammutinamento post-RB Salisburgo si contano complessivamente tre pareggi e una sconfitta in campionato, oltre all'1-1 di Anfield col Liverpool: il Napoli non ingrana più, serve ritrovare unità e cambiare al più presto la rotta. Per evitare soluzioni drastiche.

Questi tutti i voti di Carlo Ancelotti:

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6