© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Serviva una scossa che non è arrivata, la squadra è come ingessata". Il Corriere dello Sport, questa mattina, motiva così il suo 5 in pagella a mister Carlo Ancelotti. "Ci prova, ma il gruppo non risponde più di tanto", gli fa eco La Gazzetta dello Sport con un 5,5. Voto 5 anche per noi di TMW, con tanto di metafora cinematografica tra ritiri forzati, ammutinamenti e contestazioni dei tifosi: "Se fosse un film, lo si potrebbe intitolare 'La peggior settimana della mia vita'". In sintesi: del Napoli di ieri se ne salvano pochi. Di sicuro, stavolta, non Carletto.

Questi tutti i voti di Ancelotti:

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5