Le pagelle di Balotelli - Entra e in 7 minuti si fa espellere: altro che Super

Sette minuti di ordinaria follia. Mario Balotelli, ieri pomeriggio, non è stato affatto Super. "Rosso per i vaffa, in 7 minuti. È tutto", è non a caso la spiegazione de La Gazzetta dello Sport odierna al suo 4 in pagella contro il Cagliari. Entrato in campo al 74', l'ex Inter e Milan si è infatti fatto subito cacciare per aver mandato a quel paese l'arbitro per ben due volte e pure in modo plateale dopo aver ricevuto un'ammonizione. L'ennesima 'Balotellata' della sua altalenante carriera, anche a Brescia stanno ormai per perdere la pazienza. Intanto, stamane, inevitabile pioggia di insufficienze gravi per il numero 45 delle Rondinelle.

Questi tutti i voti di Mario Balotelli:

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4

TuttoBrescia: 4