Le pagelle di Barella: un ossesso tuttofare, quanto crescerà in una big

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alla vigilia di Grecia-Italia, Nicolò Barella era in ballottaggio con Lorenzo Pellegrini per il ruolo di mezzala destra. Roberto Mancini ha preferito il centrocampista cagliaritano e mai decisione portò più frutti. Per La Gazzetta dello Sport è il migliore in campo, così come per noi di Tuttomercatoweb.com (insieme ad Insigne).

Centrocampista, attaccante, assalitore e chi più ne ha più ne metta. Lotta come un ossesso e chissà come potrà crescere in un grande club, sottolinea la Rosea. Il Corriere della Sera evidenzia soprattutto il gol che apre le danze, il secondo nelle qualificazioni per lui. Il Corriere dello Sport, invece, ricorda che al di là della rete è stato bravo a mettere lo zampino anche sul 2-0, con un gran recupero palla e poi la ripartenza.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7