Le pagelle di Bastoni: il futuro adesso. Come un veterano, picchiato da Lewandowski

Un baluardo per l’Italia. Giovanissimo, perché Alessandro Bastoni ha debuttato in azzurro solo pochi giorni fa e contro la Polonia la missione, marcare un certo Robert Lewandowski, non era certo delle più semplici. Il difensore dell’Inter, però, se l’è cavata eccome, costringendo il centravanti del Bayern Monaco alle maniere forti e a una gomitata che forse sarebbe valsa il rosso. “Il futuro adesso”, scrive La Gazzetta dello Sport, che lo premia con un ricco 7,5. Mezzo voto in meno per il Corriere dello Sport (“Di fronte a Lewandowski gioca con l’autorevolezza di un vecchio”) e per Tuttosport (“Si appiccica a Lewandowski e non lo molla più, al punto da rimediare una micidiale gomitata al volto”).

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7