Le pagelle di Bentancur - Divide tutti: il peggiore per La Gazzetta dello Sport, da 7 su Tuttosport

Tra luci e ombre, Rodrigo Bentancur divide la stampa dopo la sua prova contro la Dinamo Kiev in Champions League. Una partita da 5, per esempio, secondo La Gazzetta dello Sport: "Diciamo le cose come stanno: a due avrebbe bisogno di uno accanto che imposta di più e gli conceda libertà. Con Rabiot c'è poca variazione sul tema. E Shaparenko è il cliente peggiore. Troppi errori", è la lettura odierna della rosa. Una partita da 7, invece, per Tuttosport: "Ci mette personalità e carattere, è più che sufficiente per mettere in soggezione imbarazzante un centrocampo ucraino in cui le lacune sono parecchie", scrive il quotidiano torinese. In sintesi, il suo giallo è stato ingenuo, perché d'istinto e poca tattica, ma il centrocampista uruguaiano è riuscito nel complesso a imbrigliare bene gli avversari, tenendo strette le linee e dettando i tempi del pressing: sufficienza, dunque, per i più meritata.

Questi tutti i voti odierni di Rodrigo Bentancur:

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 7

TuttoJuve: 6,5