Le pagelle di Berardi - Condizionato da Mou. Un assist sporco, 13 palle perse e un giallo pesante

vedi letture

Non si sa se le parole di José Mourinho lo abbiano condizionato. Quel che è certo è che ieri non è stato il solito Domenico Berardi. Al di là dell'assist fortunoso per il gol dell'illusorio 0-1 di Henrique, l'esterno azzurro non riesce a offrire una prestazione all'altezza: "Non la sua gara più brillante, forse anche per quanto detto in settimana, ma comunque un suo tiro-cross propizia l'illusorio 1-0", scrive TMW, mentre la Gazzetta dello Sport sottolinea: "Qualche bella giocata e un assist sporco, però perde 13 palloni ed è condizionato dalle polemiche".

Chiosa con il Corriere dello Sport: "Il giocatore più chiacchierato firma un assist ma rimedia un giallo che lo costringerà a saltare la prossima partita".

Tuttomercatoweb.com 5,5

La Gazzetta dello Sport 6

Corriere dello Sport 5,5

Tuttosport 6