Un gol di Alejandro Berenguer consente al Torino di battere di misura il Bologna. È il suo momento migliore, scrive La Gazzetta dello Sport che premia lo spagnolo con un bel 7 in pagella. Stesso voto per il Corriere dello Sport ("un tocco da biliardo") e per Tuttosport ("Meité è lo Yin, lo spagnolo lo Yang del Torino").

