Le pagelle di Bernardeschi: cavalcata per i quarti. Solo CR7 fa meglio

© foto di www.imagephotoagency.it

Federico Bernardeschi, la sua cavalcata a una manciata di minuti dalla fine della partita con tanto di rigore assegnato per fallo di Correa, e una voglia matta di essere protagonista in Champions. La fotografia della serata della Juventus è tutta nei cinquanta metri di corsa con la palla al piede del numero 33, con la sua partita che non è stata certo solo fatta da questo, visto che soltanto Ronaldo è riuscito a fare meglio di lui.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 8,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere della Sera: 8

Corriere dello Sport: 9

Tuttosport: 9